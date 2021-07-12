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ماجد الكدواني عن تامر حسني: بيبذل مجهود فوق طاقته

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل حلقة برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب في حلقة خاصة مع النجم تامر حسني والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ10 مساء.

وقال الفنان ماجد الكدواني، في مداخلة هاتفية في الحلقة متحدثا عن تامر حسني: "بيبذل مجهود فوق طاقته ودائما كنت أتحدث معه في ذلك أثناء التصوير مما يؤثر في نجاح العمل لأن الله لا يضيع تعب أحد".

كما وجه تامر حسني رسالة له قائلا إن ماجد الكدواني في التصوير يتعلم منه الجميع حيث أنه قيمة فنية.

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