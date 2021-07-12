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تجسيدا للوطنية.. أسقف كفر الشيخ يشتري صك الأضحية (صور)

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:41 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قام نيافه الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، بشراء صك الأضحية للعام الرابع علي التوالي، وذلك في سياق الوحدة الوطنية، إذ قام باستقباله الشيخ شعيب صقر، امام وخطيب مسجد الزهور بكفر الشيخ ومسؤول الدعوة الاليكترونية بأوقاف كفر الشيخ.

وقام الأسقف بشراء صك الأضحية للعام الهجري ١٤٤٢هـ ٢٠٢١م وسط حضور كبير من القساوسة والكهنة والرهبان علي رأسهم أبونا بسطوروس نظمي، راعي كنيسه ماري جرجس بغرب كفر الشيخ.

من جانب آخر، فقد أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، التنسيق بين إدارة صحة البيئة والأمراض المتوطنة بالمرور على أسواق الماشية لمتابعة الإجراءات الاحترازية وأعمال الرش والتطهير من قبل إدارة ناقلات الأمراض وذلك لقرب إعادة تشغيل الأسواق بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك طبقا للجدول الموضوع وبحسب مواعيد انعقاد الأسواق، ويأتي ذلك في ضوء حرص مديرية الصحة على اتباع جميع إجراءات مكافحة العدوى ومنعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة أنه أيضا قد تم رش وتطهير أسواق الرياض وكفر الشيخ والحامول وبيلا.

وأضافت سلام أن إدارة الأمراض المتوطنة مستمرة فى أعمال الرش والتطهير لأماكن التجمعات والمدارس ودور العبادة والمنشآت الصحية والأسواق وأعمال مكافحة الحشرات ويرقات الذباب وكذلك الناموس والقوارض.

وكانت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع الطب البيطري والصحة، فتح سوق السبت للماشية بالمدينة، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك عقب قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإعادة فتح أسواق الماشية ابتداء من 1 يوليو الجاري وحتى 18 من نفس الشهر، بصفة مؤقتة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعد التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتعقيم وتطهير تلك الأسواق.

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إن فتح السوق تم في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المُستجد، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ التعهدات اللازمة علي متعهدي السوق، بتوفير جميع الأدوات من كمامات ومطهرات لجميع المترددين، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
تجسيدا للوطنية.. أسقف كفر الشيخ يشتري صك الأضحية (صور)
تجسيدا للوطنية.. أسقف كفر الشيخ يشتري صك الأضحية (صور)
تجسيدا للوطنية.. أسقف كفر الشيخ يشتري صك الأضحية (صور)
تجسيدا للوطنية.. أسقف كفر الشيخ يشتري صك الأضحية (صور)
تجسيدا للوطنية.. أسقف كفر الشيخ يشتري صك الأضحية (صور)
تجسيدا للوطنية.. أسقف كفر الشيخ يشتري صك الأضحية (صور)
تجسيدا للوطنية.. أسقف كفر الشيخ يشتري صك الأضحية (صور)
تجسيدا للوطنية.. أسقف كفر الشيخ يشتري صك الأضحية (صور)

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