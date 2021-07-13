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تنبيه عاجل من مستشار الرئيس: احذروا السلالات المتحورة (فيديو)
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 12:16 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، إن الدولة المصرية تسعى لتوفير لقاحات كورونا بغض النظر عن حجم التكلفة المالية المطلوبة.
وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان"، مساء الاثنين، أن هناك فئات كثيرة في مصر تحصل على لقاح كورونا حاليًا، وأن الإقبال على التسجيل متزايد.
ونوه بأن انتشار السلالات المتحورة لفيروس كورونا في العديد من دول العالم يشكل خطورة كبيرة، لافتًا إلى أن أجهزة الدولة تعمل بكل جهدها لاتخاذ الإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى توفير اللقاحات.
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