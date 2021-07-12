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أمير القصيم يضع حجر أساس مشروع فلل الفردوس لبناء 920 وحدة سكنية بمدينة بريدة

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:41 م
بوابة الفجر
وكالات
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وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، مشروع فلل الفردوس التي ستنفذ أنها ستسهم في دعم برامج الإسكان ، وتغطية احتياج المواطنين من السكن ، مؤكداً سموه أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية، ويأتي ضمن خطط التوسع بالإسكان ، بدعم من القيادة الرشيدة – أعزها الله – التي تدعم مشروعات الإسكان وتطوير الأراضي العقارية والمطورين العقاريين التي تنطلق من برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وبيّن سموه أن مشروع فلل الفردوس يضم 10 نماذج من الفلل التي يبلغ عددها 920 فلة، وفي موقع إستراتيجي بمدينة بريدة لقربه من المواقع الحيوية كالجامعة ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي والخدمات الصحية ، لافتاً إلى أن اختيار الموقع كان موفقا من شركة سنام الإعمار، مبديا سموه تفاؤلة بالمشروع الذي سيغطي احتياج المواطنين بعد تنفيذه على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال وضع سموه حجر الأساس اليوم لمشروع فلل الفردوس لبناء 920 فلة شمال غرب مدينة بريدة، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من مديري الجهات الحكومية والأمنية بمنطقة القصيم.

وحث سمو أمير القصيم الجهات الحكومية على التعاون مع القائمين على هذا المشروع لإنهائه بهدف الاستفادة منه، وأن يكون أحد مراحل مبادرة أرض القصيم الخضراء لتشجير هذا المشروع بالتعاون مع الجهات المعنية، كالأمانة و وزارة البيئة والمياه والزراعة، مبديا تقديره لرئيس مجلس إدارة شركة سنام الإعمار العقارية و القائمين على المشروع لاختيار المنطقة لتنفيذ مثل هذه المشروعات الحيوية.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للمشروع معتز الجابري إلى أن المشروع سيسهم في توفير العديد من النماذج السكنية المتطورة وبأسعار تتناسب مع فئات المجتمع كافة، مبيناً أن المشروع يشمل الخدمات كافة، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة .

وتخلل الحفل الخطابي ، الذي أقيم بهذه المناسبة عرض مرئي عن مشروع فلل الفردوس .

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