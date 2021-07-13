أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13-7-2021.. توقعات جديدة للمعدن الأصفر

استقرت أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات الأسبوع اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعات بلغت 5 جنيهات في تعاملات الأسبوع الماضي، مع توقعات بتبديد المكاسب خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم :

عيار 18 ليسجل 674.5 جنيه،

عيار 21 يسجل 787 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 899.4 جنيه

الجنيه الذهب 6296 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

انخفضت أسعار الذهب وتتجه لتسجيل أكبر هبوط في أسبوعين تقريبا مع تراجع جاذبية المعدن جراء انتعاش الدولار والأسهم.





وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1800.96 دولار للأونصة. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1799.30 دولار للأونصة.





ارتفعت الأسهم الآسيوية بعدما سجلت وول ستريت مستوى قياسيا مرتفعا يوم الأحد، بينما صعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، وكان قد تراجع على مدى الجلستين السابقتين.





وقال محللون إن الذهب قد يلقي دعما من المخاوف المرتبطة بسلالة دلتا التي قد تبطئ وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي واستمرار سياسات التيسير النقدي.





وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 بالمئة إلى 25.89 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلي 2802.68 دولار للأونصة، بينما فقد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1093.58 دولار.