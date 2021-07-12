Advertisements

الصحة العالمية: متحور دلتا يجتاح أكثر من مئة دولة ويتسبب في انهيار منظومات صحية

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
 أفاد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، بارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بكوفيد 19 للأسبوع الرابع على التوالي في ستة من أقاليم المنظمة، وكذلك ارتفاع أعداد الوفيات، مشيراً إلى تدهور حالة الطوارئ الصحية الخاصة بالجائحة، مما يعرض الأرواح وسبل العيش للخطر.
وأوضح في مؤتمر صحفي أمس أن متحور دلتا سريع الانتقال اجتاح 104 دولة حتى الآن، متوقعاً أن يصبح قريباً المتحور السائد في العالم.
وأشار في المؤتمر إلى أنه ليس متأكداً أن الدول التي تظن أنها خرجت من الأزمة تسيطر بالفعل على الأوضاع أمام متحور دلتا.

أخبار تهمك

"صفر إصابات ووفيات".. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن كورونا بالمحافظات

منذ نصف ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 8 ساعات

موعد أولى مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

منذ 42 دقيقة

عاجل.. صور ترصد لحظة غرق شقيق رامي صبري

منذ ساعة الا ربع

عاجل - ريال مدريد يخطف نجم برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى.. وشرط استمرار فتح المساجد

منذ ساعة و نصف

"كومبارس"..إبراهيم الجارحي يهاجم محمد هنيدي لهذا السبب والأخير يحذف المنشور

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يصارع الأهلي على صفقة سفاح الشباك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ حوالي 9 ساعات

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ ساعتين و 39 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:55 م

عاجل - ريال مدريد يخطف نجم برشلونة

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

09:35 م

عاجل من الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى.. وشرط استمرار فتح المساجد

10:43 م

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

07:51 م

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

06:01 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي