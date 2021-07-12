الصحة العالمية: متحور دلتا يجتاح أكثر من مئة دولة ويتسبب في انهيار منظومات صحية

أفاد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، بارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بكوفيد 19 للأسبوع الرابع على التوالي في ستة من أقاليم المنظمة، وكذلك ارتفاع أعداد الوفيات، مشيراً إلى تدهور حالة الطوارئ الصحية الخاصة بالجائحة، مما يعرض الأرواح وسبل العيش للخطر.

وأوضح في مؤتمر صحفي أمس أن متحور دلتا سريع الانتقال اجتاح 104 دولة حتى الآن، متوقعاً أن يصبح قريباً المتحور السائد في العالم.