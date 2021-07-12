"صفر إصابات ووفيات".. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن كورونا بالمحافظات

ردت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على ما أثاره عدد من نواب البرلمان بشأن أعداد مصابي كورونا الذي تعلن عنه وزارة الصحة في بيانها اليومي لا يتناسب مع الوضع.





وقالت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، "إحنا مش عايشين منفصلين عن الواقع.. الوباء يعلن عن نفسه"، مؤكدة أن أعداد الإصابات والوفيات تشهد انخفاضا ملحوظا خلال آخر فترة.



