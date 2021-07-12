Advertisements

"صفر إصابات ووفيات".. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن كورونا بالمحافظات

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
ردت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على ما أثاره عدد من نواب البرلمان بشأن أعداد مصابي كورونا الذي تعلن عنه وزارة الصحة في بيانها اليومي لا يتناسب مع الوضع.

وقالت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، "إحنا مش عايشين منفصلين عن الواقع.. الوباء يعلن عن نفسه"، مؤكدة أن أعداد الإصابات والوفيات تشهد انخفاضا ملحوظا خلال آخر فترة.

وكشفت أن هناك محافظات سجلت "زيرو" إصابات، ومحافظات أخرى سجلت "زيرو" وفيات، مشيرة إلى أن هدفهم هو التوسع في عملية تلقيح المواطنين قبل الوصول لشهر سبتمبر والمحتمل أن نشهد فيه موجة جديدة من كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة كورونا بوابة الفجر الوضع الوبائي الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يصارع الأهلي على صفقة سفاح الشباك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ حوالي 9 ساعات

"كومبارس"..إبراهيم الجارحي يهاجم محمد هنيدي لهذا السبب والأخير يحذف المنشور

منذ أقل من ساعتين

عاجل - ريال مدريد يخطف نجم برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 6 ساعات

موعد أولى مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

منذ 42 دقيقة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صور ترصد لحظة غرق شقيق رامي صبري

منذ ساعة الا ربع

"صفر إصابات ووفيات".. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن كورونا بالمحافظات

منذ نصف ساعة

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل من الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى.. وشرط استمرار فتح المساجد

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:55 م

عاجل - ريال مدريد يخطف نجم برشلونة

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

09:35 م

عاجل من الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى.. وشرط استمرار فتح المساجد

10:43 م

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

07:51 م

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

06:01 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي