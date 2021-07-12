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"صفر إصابات ووفيات".. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن كورونا بالمحافظات
الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:45 م
هدى عبدالرازق
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ردت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على ما أثاره عدد من نواب البرلمان بشأن أعداد مصابي كورونا الذي تعلن عنه وزارة الصحة في بيانها اليومي لا يتناسب مع الوضع.
وقالت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، "إحنا مش عايشين منفصلين عن الواقع.. الوباء يعلن عن نفسه"، مؤكدة أن أعداد الإصابات والوفيات تشهد انخفاضا ملحوظا خلال آخر فترة.
وكشفت أن هناك محافظات سجلت "زيرو" إصابات، ومحافظات أخرى سجلت "زيرو" وفيات، مشيرة إلى أن هدفهم هو التوسع في عملية تلقيح المواطنين قبل الوصول لشهر سبتمبر والمحتمل أن نشهد فيه موجة جديدة من كورونا.
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