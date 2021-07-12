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"كنت مش لاقي آكل و بسمع كلام مهين".. تامر حسني يكشف عن بداياته المهنية

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف النجم تامر حسني، عن تفاصيل فكره فيلمه "مش أنا" والذي أحدث نجاحا كبيرا عقب عرضه في دور عرض السينمات.

وقال تامر حسني أثناء استضافته في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر"، قائلا أن فكرة الفيلم ناشئة حول الشخص الذي لديه طموح بالرغم من الصعوبات التي يمر بها في حياته، وتابع متحدثا عن بداياته قائلا: "عدى عليا سنين مش لاقي آكل وكنت بسمع كلام مهين لأني بتذل لحلمي المهم أوصل".

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

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