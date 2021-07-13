مستشفى الناصرية.. تطورات حريق مركز علاج كورونا بالعراق "فيديو"

كشف منتظر الرشيد، الكاتب الصحفي العراقي، تطورات حريق مستشفى الناصرية بالعراق، الذي وصل عدد ضحاياه إلى 36 قتيلا.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "المركز الذي شهد الحريق يضم 70 سريرا من المرضى المصابين بكورونا، ولم يعرف السبب حتى الآن"، مشيرا إلى أن قوات الدفاع المدني تحاول إخماد الحريق.



وتابع "لا توجد إحصائية دقيقة، وهناك أحاديث عن قتلى لم تنتشل جثثهم حتى الآن"، مشيرا إلى أن بعض مستشفيات العراق غير مجهزة بأجهزة الإنذار المبكر.



وأوضح أن وزارة الصحة العراقية تعرضت لحريق أسفر عن حالات اختناق، قبل سيطرة قوات الدفاع المدني عليه، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وراء تكرار الحرائق بالمستشفيات، وفي مختلف أنحاء العراق بصفة عامة.



وأكد بذل الحكومة العراقية مزيد من الجهود لمواجهة كورونا، مشددا على ضرورة تطبيق شروط السلامة كافة في المستشفيات.

ووصف الحريق بـ "الكارثة"، متوقعا زيادة عدد الضحايا خلال الساعات القليلة المقبلة.



ورجح أن يكون انفجار إحدى عبوات الأكسجين وراء الحادث، لتكون الواقعة تكرار لحادث مستشفى ابن الخطيب.

