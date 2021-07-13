غرف السياحة تكشف تفاصيل اجتماع ضبط أسعار شركات النقل (فيديو)

قال المهندس أشرف صديق، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه نتيجة أزمة فيروس كورونا فٱن الأسعار في مجال النقل السياحى تدهورت بشكل كبير، خاصة وأننا نمتلك استثمارات بمليارات الجنيهات في قطاع النقل السياحي، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق مبادرة لعودة أسعار النقل السياحي إلى طبيعتها مرة أخرى والتي كانت قبل جائحة كورونا.





وأضاف "صديق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد فاروق، في برنامج "السياحة والناس"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه تم تجهيز خطة لتحديد وضبط الأسعار في جميع شركات السياحة والتي تعمل في النقل السياحي؛ خاصة وأننا مقبلين على موسم اجازات محلي ودولي تنتظره مصر، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع موسع وتم دعوة جميع الشركات السياحية وحضر الاجتماع حوالي 60 شركة تعمل في مجال النقل السياحي.





وتابع: "أنه تم مناقشة جميع المشاكل التي تواجه شركات النقل السياحي وتم عرض الأسعار المحددة لضبط الأسعار في شركات النقل السياحي والتي تم تجهيزها منذ حوالي 5 أشهر وتم الموافقة عليها وعلى كل بنودها وسيتم الالتزام بها والعمل من خلالها فى الفترة القادمة فقط بمنطقة القاهرة الكبرى وليس على مستوى جميع المحافظات.



