Advertisements

غرف السياحة تكشف تفاصيل اجتماع ضبط أسعار شركات النقل (فيديو)

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 05:57 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال المهندس أشرف صديق، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه نتيجة أزمة فيروس كورونا فٱن الأسعار في مجال النقل السياحى تدهورت بشكل كبير، خاصة وأننا نمتلك استثمارات بمليارات الجنيهات في قطاع النقل السياحي، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق مبادرة لعودة أسعار النقل السياحي إلى طبيعتها مرة أخرى والتي كانت قبل جائحة كورونا.

وأضاف "صديق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد فاروق، في برنامج "السياحة والناس"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه تم تجهيز خطة لتحديد وضبط الأسعار في جميع شركات السياحة والتي تعمل في النقل السياحي؛ خاصة وأننا مقبلين على موسم اجازات محلي ودولي تنتظره مصر، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع موسع وتم دعوة جميع الشركات السياحية وحضر الاجتماع حوالي 60 شركة تعمل في مجال النقل السياحي.

وتابع: "أنه تم مناقشة جميع المشاكل التي تواجه شركات النقل السياحي وتم عرض الأسعار المحددة لضبط الأسعار في شركات النقل السياحي والتي تم تجهيزها منذ حوالي 5 أشهر وتم الموافقة عليها وعلى كل بنودها وسيتم الالتزام بها والعمل من خلالها فى الفترة القادمة فقط بمنطقة القاهرة الكبرى وليس على مستوى جميع المحافظات.

وأكمل: "كل الغرف الفرعية بجميع المحافظات لديها كشف بجميع الأسعار الثابتة والملزمة بها والعمل عليها طوال الفترات الماضية والقادمة مع وجود نسبة للزيادة سنويًا"، مشيرًا إلى أن شركات النقل السياحى تتفق كل فتره على أسعار جديدة للنقل السياحي حسب تطورات ومتطلبات وآليات سوق العمل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر بوابة الفجر الفجر السياحة

أخبار تهمك

عاجل من الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى.. وشرط استمرار فتح المساجد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 17 ساعة

تنبيه عاجل من مستشار الرئيس: احذروا السلالات المتحورة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 11 ساعة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 15 ساعة

"صفر إصابات ووفيات".. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن كورونا بالمحافظات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - ريال مدريد يخطف نجم برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يُحدد رباعي دفاع الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ 37 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

منذ حوالي 15 ساعة

ليس أحمد الطيب.. تعرف على معلق نهائي دوري الأبطال بين الأهلي وكايزر تشيفز

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. أول ظهور لهاجر أحمد وزوجها بعد عقد القران

منذ ساعتين و 7 دقيقة

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ حوالي 17 ساعة

أنشيلوتي يصدم نجم الفريق بهذا القرار.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"الموانئ البحرية" على رأس موضوعات ثاني اجتماع لوزيري النقل والاستثمار

ميناء دمياط: بدء التشغيل التجريبى للتحصيل الإلكترونى بإستخدام البطاقات البنكية حتى مايو المقبل

القصة الكاملة لتثبيت عمود مرنبتاح في المتحف الكبير بأيادي مصرية (صور)

للمرة الثانية خلال أسبوع.. وزير النقل يجتمع مع تحالف "بومبارديه"

رئيس الوزراء يتابع توافر السلع للمواطنين ومستويات الأسعار في السوق المصرية

"التموين" تتعاقد مع شركة عالمية للترويج لمهرجان السياحة والتسوق

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

07:51 م

موسيماني يُحدد رباعي دفاع الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

08:01 ص

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

09:35 م

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

01:19 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي