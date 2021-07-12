أمانة تبوك تنهي أعمالها التطويرية بمنتزه الأمير فهد بن سلطان

أنهت أمانة منطقة تبوك إنشاء ممرات صحية ودورات مياه في الكورنيش الشرقي لمدينة تبوك بمنتزه الأمير فهد بن سلطان، وذلك ضمن أولوياتها التطويرية لأنسنة المدن وجودة الحياة.



