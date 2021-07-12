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أمانة تبوك تنهي أعمالها التطويرية بمنتزه الأمير فهد بن سلطان

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:49 م
بوابة الفجر
واس
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 أنهت أمانة منطقة تبوك إنشاء ممرات صحية ودورات مياه في الكورنيش الشرقي لمدينة تبوك بمنتزه الأمير فهد بن سلطان، وذلك ضمن أولوياتها التطويرية لأنسنة المدن وجودة الحياة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة مراد السرحاني أن الممرات الصحية بطول 1600م، مزود بـ 300 متر من الحصى الخاص بمساج الأقدام، و300 متر من الرمل الناعم، و1000 متر من الإنترلوك، بالإضافة إلى مضمار خاص بالدراجات الهوائية بطول 630 م، ومضمار للسكوتر ودرجات الأطفال بطول 560 م ، ومصلى للمتنزهين , وإنشاء مايزيد عن 18 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء ، وزراعة أكثر من ألف شجرة من نوع الجاكرندا ، وتزويد الممشى بكراسي خشبية وحاويات ، ودورات مياه متوافقة مع احتياجات كافة الشرائح المجتمعية.

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