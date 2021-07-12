لهذا السبب.. تامر حسني يوجه الشكر لـ تركي آل شيخ

وجه النجم تامر حسني الشكر لرئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل شيخ، وذلك لمساندته وتقديمه التسهيلات لتصوير بعض مشاهد فيلمه "مش أنا" بالرياض.



وتوجه بالشكر أيضا للمشاركين معه في العمل، وذلك ضمن عرض كواليس من العمل، ومنهم إياد نصار وسوسن بدر وماجد الكدواني وجميع القائمين على عمل فيلم " مش أنا".



فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.



