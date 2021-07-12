41 ضحية في حريق مركز لمصابي كورونا جنوبي العراق





أفادت شبكة روسيا اليوم، اليوم الإثنين، بمصرع نحو 41 شخصا في حريق مركز لمصابي كورونا جنوبي البلاد.

وذكرت الشبكه الروسية، أن حريقا اندلع في مستشفى الحسين التعليمي المخصص لمصابي كورونا في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، وقد توجهت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث.

وأضاف، أن هناك عددا من المصابين الذين تعرضوا للحرق حالاتهم خطرة.

من جهتها أعلنت السلطات المحلية في ذي قار، إخماد حريق المستشفى بالكامل وإعلان حالة الطوارئ.

ويأتي هذا الحريق بعد ساعات على حريق شهده مقر وزارة الصحة العراقية في بغداد.

وفي أبريل الماضي اندلع حريق في مستشفى ابن الخطب ببغداد والمخصص أيضاً لعزل مصابي كورونا، وراح ضحيته آنذاك نحو 100 شخص.