نشرة حوادث "الفجر": إخلاء سبيل فتاة تيك توك شهيرة

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





"أنا اللي جبتك للموت بإيدي يا بني".. صرخة موجوعة من قلب مجروح، أطلقها والد الشاب "كريم صبري" شقيق الفنان رامي صبري، الذي غرق في ترعة المريوطية بالجيزة، لتنتهي مع هذه الصرخات حياة الشاب البالغ من العمر ٣٤ عامًا، أسمر البشرة، والذي كان مرتديًا تيشيرت أسمر اللون وبنطلون ازرق، وتبدا معها مأساة الأب المكلوم الذي خسر اعز ما يملك وهو ابنه ضناه، لتنطفئ شمعة من الشموع التي كانت تنير حياته.





أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عامل لاتهامه بقتل زوجته في العجوزة بسبب خلافات أسرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس خفرين في واقعة مقتل زميلهما بطلق ناري بسبب خلافات سابقة بينهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.





كشفت تحريات مباحث قسم شرطة التبين مفاجأة في لغز العثور على جثة الشاب كمال، م المحترق داخل غرفة بشقة سكنية.





أمرت نيابة حلوان، إخلاء سبيل فتاة التبين المتهمة بقتل خطيبها بالاشتراك مع آخرين في منطقة التبين بحلوان، وذلك على ذمة التحقيقات.





حددت الدائرة السابعة للمفوضين بمجلس الدولة، جلسة ٢٦ يوليو لنظر الدعوي المطالبة بإلغاء قرار وزير السياحة بتحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية.





انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة طفل، لقى مصرعه غرقًا بمصرف الشوبك القبلي، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تفاصيل وملابسات جديدة كشفتها التحقيقات في هتك عرض طفلة داخل مكتب بمركز أوسيم، شمال المحافظة، وتبين أن المتهم لديه 3 محال إقامة، إحداهم بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، والثاني بشارع مجمع المدارس بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، وثالثهما بمنطقة روكسي بمحافظة القاهرة، حيت كان يتردد على أقاربه بعد هروبه.





قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، إخلاء سبيل منة الله عماد، وشهرتها ريناد عماد، المعروفة إعلاميًا بفتاة التيك توك، بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، ما لم تكن محبوسة على ذمة قضايا أخرى.





كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن قيام ثلاثة أشخاص بسرقة صندوق تبرعات من أحد المساجد بالقليوبية، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.



