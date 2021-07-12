تعويض أصحاب محلات حريق معرض طهطا بـ50 ألف جنيه للفرد بسوهاج

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ونائب الدائرة الرابعة في شمال سوهاج" طما – طهطا – جهينة"، أنه تم زيادة تعويض أصحاب المحلات التي راحت ضحية حريق معرض طهطا من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه للفرد.





وقال سالم، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إنه تم التواصل مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي برفقة النائب نشأت فؤاد عباس والنائب إبراهيم أبو دوح، لتعويض متضرري حريق معرض طهطا، وتم الموافقة على تعويض أصحاب المحلات المحترقة استثنائيا بمبلغ ٥٠ ألف جنيه، يتم صرف 35 ألف من وزارة التضامن الاجتماعي، و15 الف من بنك ناصر الاجتماعي.



كما وعدت الوزيرة أيضا بدراسة ضم أصحاب المحال التجارية بالمعارض الي منظومة التأمين عليهم وتحمل مبالغ التأمين اول ثلاثة أعوام بمعرفة الوزارة.



جدير بالذكر أنه نشب حريق كبير في معرضين متجاورين بمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج فجر أمس الاحد، وأسفر الحريق عن احتراق قرابة 120 محل يعمل في تجارة الملابس والأجهزة المنزلية والكهربائية، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنعه من التوغل في المحلات والمساكن المجاورة.



وأكد مصدر أمنى أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي في موقع الحادث مما ترتب عليه امتداد النيران إلى جميع ارجاء المعرضين ولم يبقى منهم شيء.