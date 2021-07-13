أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

أكد عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية بنادى الزمالك، إن لجنة الإدارة رفضت مناقشة أى عروض تلقاها محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، وأبرزهم عرض نادى فاركو الذى اهتم بضم الحارس.









وأضاف الدردير فى تصريحاته لبرنامج "ملعب البلدوزر" مع الإعلامى مجدى عبد الغنى عبر قناة الشمس، إن جنش لديه رغبة فى الاستمرار مع الزمالك، وكذلك إدارة النادى، قائلاً: "أؤكد إن جنش مستمر مع الزمالك".





وعن تجديد تعاقد المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق، أكد عمرو الدريدر إن هناك ترحيب من اللاعب بالتجديد إلا إنه لم يتم فتح المفاوضات بشكل رسمى بين الطرفين وستتم المفاوضات عقب عودة اللاعب من بلاده.