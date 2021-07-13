نائب وزير التعليم العالي يشيد بحفل افتتاح اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين (صور)

أشاد الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي بالتنظيم الجيد لحفل الافتتاح، حيث باتت جامعة الفيوم من الجامعات الرائدة والمتميزة في تنظيم المناسبات القمية الكبرى.





وأوضح نائب الوزير أن الطالب المثالي لا بد أن يكون طالبا متميزًا في مختلف المجالات علميًا ورياضيًا وثقافيًا وفنيًا حتى يكون الطالب فردًا نافعًا لنفسه ومجتمعه.





وقدم نائب الوزير شكره لإدارة الجامعة على استضافة وتنظيم هذا الحدث، ونقل لكل المشاركين تحيات وزير التعليم العالي.





فيما قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أن طلاب الجامعات هم مستقبل الوطن وقادة التنمية، وأكد حرص الدولة المصرية واهتمامها بالشباب وتمكينهم في الوظائف القيادية العليا وتسعى دائما لرعاية الفائقين منهم. وأشار إلى أن مصر الجديدة تتخذ خطوات جيدة نحو النهوض والتنمية المستدامة.





كما أعلن محافظ الفيوم عن تنظيم يوم سياحي للوفود المشاركة للتعرف علي المظاهر السياحية بمحافظة الفيوم، وتنظيم مسابقة بين الطلاب لنشر معلومات إيجابية عن محافظة الفيوم.





فيما رحب أ.د أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بالسادة الضيوف المشاركين وطلاب الجامعات المصرية، وأوضح سيادته أن جامعة الفيوم تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء شخصية الطالب الجامعي، وتسعي لتخريج أجيال لديهم القدرة على القيادة وتقديم الإضافة لمؤسسات الدولة المصرية مستقبلا.





كما قدم رئيس الجامعة شكره لوزير التعليم العالي لدعمه الدائم للجامعة على كافة المستويات لا سيما النشاط الرياضي.

وأوضح سيادته أن جامعة الفيوم باتت تحتل مكانًا مميزًا بين الجامعات المصرية والعربية وأصبحت قادرة على تنظيم العديد من الأحداث القمية الكبرى.





من جانبه قال أ.د طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية أن جميع الطلاب المشاركين باللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية طلاب فائزين كونهم شاركوا بالحدث، وقدم سيادته التهنئة لأمناء اتحادات الجامعات المصرية والأمناء المساعدين، وشدد على أهمية مثل هذه الملتقيات، كونها تسهم في ثقل شخصية الطالب وتعمل على زيادة خبرته.





وصرح أ.د هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد المصري للرياضة الجامعية أنه سيهدي ثلاثة ميداليات لأكثر ثلاثة طلاب مساهمة في نشر معلومات إيجابية عن المظاهر السياحية بمحافظة الفيوم.





ورحب أ.د خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بالضيوف والوفود المشاركة، وأكد سيادته على ضرورة ممارسة النشاط الطلابي حيث يسهم بشكل كبير في بناء شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم.



