الزمالك يرفض خوض مباراة أسوان في نصف نهائي كأس مصر

أكد عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية بنادى الزمالك، إن البيان الصادر من إدارة القلعة البيضاء برفض خوض مباراة أسوان فى مسابقة كأس مصر والتى تم تحديد موعدها فى 9 أغسطس المقبل، جاء من أجل حفظ حقوق الفريق.





وأضاف الدردير فى تصريحاته لبرنامج "ملعب البلدوزر" مع الإعلامى مجدى عبد الغنى عبر قناة الشمس، إنه هناك متسع من الوقت لتوزيع مباريات الدورى والكاس، وقرار أحمد مجاهد بشأن تلك المباراة غير مدروس ولا يوجد تفسير له، وغير معلوم لمصلحة من يتم ضغط الزمالك بهذه الطريقة.





وتابع: "بيان الزمالك بيان متزن ولا يوجد به اساءة لأى شخص، ونطالب فيه تحقيق العدالة فقط، وأرسلنا خطاب رسمى لاتحاد الكرة نعلن فيه رفضنا خوض مواجهة أسوان".