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وزيرة الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن علاج مصابي ضمور العضلات

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن علاج مصاب ضمور العضلات لا يتوقف فقط على الحقنة بل هناك متابعة وتحاليل وتأهيل، حيث يتخطى قيمة علاج الطفل 2.5 إلى 3 ملايين دولار.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه تم تخصيص 24 عيادة كشف في 23 محافظة لاستقبال حالات ضمور العضلات، موضحة أنهم فحصوا 25 حالة أول أسبوع 8 حالات منهم مناسبة لتلقي العلاج وسيتم حقنهم فور استلام الجرعات، وحالة غير مناسبة، و16 حالة جاري فحصهم.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة قومية من عدة جهات لفحص الحالات، كما تم اطلاق رقم ساخن 106 للإبلاغ عن الحالات، منوهة بأنه تم تدريب كوادر بشرية للتعامل هذه الحالات، معلنة أن مصر بصدد امتلاك معمل كامل لإجراء التحاليل لمصابي ضمور العضلات خلال الأسابيع المقبلة.
ولفتت إلى أنه بالإرادة السياسية وبتبني القيادة السياسية للملفات الكبيرة، فأن كل شيىء يتم تسهيله، حتى المفاوضات تكون أسهل.

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