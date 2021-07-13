عمرو أديب يفاجئ المشاهدين بـ"مش تمثال" لتامر حسني من فيلمه "مش أنا"





عرض الإعلامي عمرو أديب في حلقة خاصة من برنامجه "الحكاية" والمذاع على قناة "mbc مصر"، في تمام الساعة الـ10 مساء.وطرح عمرو أديب من خلال هذه الحلقة، أغنية "مش تمثال" للفنان تامر حسني، من فيلمه الجديد "مش أنا".وتقول كلمات الأغنية: "طول مانت مش تمثال اصرخ قول انا موجود ممنوع تخاف أو تتهزم ممنوع علشان مفيش اللي ابتديته رجوع.. طول مانت مش تمثال عافر يمين وشمال داحنا في زمن صعب".فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.