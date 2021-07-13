حفل لفريق كورال جامعة الفيوم مع انطلاق اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين (صور)





شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الأتحاد المصري للرياضة الجامعية، والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد أبو الغار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الحفل الفني الذي قدمه فريق كورال جامعة الفيوم.



بحضور عدد من عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ولجنة التحكيم والوفود المشاركة باللقاء ورجال الصحافة والإعلام وذلك مساء اليوم الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ بقاعة الاحتفالات الكبرى.



تضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية المتنوعة والابتهالات الدينية، بالإضافة للأغاني الوطنية، ولاقى الحفل تفاعلا وإعجابا كبيرًا من جميع الحاضرين، يذكر أن الحفل الفني بقيادة المايسترو وائل حمدي.

