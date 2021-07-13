Advertisements

حفل لفريق كورال جامعة الفيوم مع انطلاق اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين (صور)

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 12:06 ص
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
Advertisements


شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الأتحاد المصري للرياضة الجامعية، والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد أبو الغار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الحفل الفني الذي قدمه فريق كورال جامعة الفيوم.

بحضور عدد من عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ولجنة التحكيم والوفود المشاركة باللقاء ورجال الصحافة والإعلام وذلك مساء اليوم الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ بقاعة الاحتفالات الكبرى.

تضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية المتنوعة والابتهالات الدينية، بالإضافة للأغاني الوطنية، ولاقى الحفل تفاعلا وإعجابا كبيرًا من جميع الحاضرين، يذكر أن الحفل الفني بقيادة المايسترو وائل حمدي.
حفل لفريق كورال جامعة الفيوم مع انطلاق اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين (صور)
حفل لفريق كورال جامعة الفيوم مع انطلاق اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين (صور)
حفل لفريق كورال جامعة الفيوم مع انطلاق اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين (صور)
حفل لفريق كورال جامعة الفيوم مع انطلاق اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين (صور)
حفل لفريق كورال جامعة الفيوم مع انطلاق اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين (صور)
حفل لفريق كورال جامعة الفيوم مع انطلاق اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين (صور)
حفل لفريق كورال جامعة الفيوم مع انطلاق اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين (صور)
حفل لفريق كورال جامعة الفيوم مع انطلاق اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسابقات جامعة الفيوم بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 13 ساعة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - ريال مدريد يخطف نجم برشلونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تنبيه عاجل من مستشار الرئيس: احذروا السلالات المتحورة (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. صور ترصد لحظة غرق شقيق رامي صبري

منذ ساعة و نصف

عاجل من الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى.. وشرط استمرار فتح المساجد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 9 ساعات

"صفر إصابات ووفيات".. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن كورونا بالمحافظات

منذ ساعة و 16 دقيقة

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ حوالي 10 ساعات

بسبب المقاتل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 7 ساعات

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يصارع الأهلي على صفقة سفاح الشباك

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:16 ص

تنبيه عاجل من مستشار الرئيس: احذروا السلالات المتحورة (فيديو)

عاجل - ريال مدريد يخطف نجم برشلونة

10:55 م

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

09:35 م

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

07:51 م

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

06:01 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي