"التموين": مصر أكبر دولة في العالم تمتلك احتياطي من السلع الاستراتيجية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن الوزارة ستتفتح أكبر منطقة لوجستية تجارية في محافظة الغربية خلال شهر أكتوبر المقبل، مضيفًا ان حجم استثمارات المنطقة اللوجستية بالغربية يصل لـ 7 مليار جنيه، وتوفر 40 ألف فرصة عمل.





وأضاف "عشماوي"، خلال تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن المنطقة الاقتصادية بالغربية ستضم 18 نشاط ما بين فنادق، وأسواق تجارية، وسينيمات، وملاهي ترفيهية، لافتا إلى أنهم يعملون على تنفيذ 18 منطقة لوجيستية في 11 محافظة، وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 60% منهم، مؤكدا أنهم يحرصون على المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.





وعن صوامع تخزين القمح، لفت مساعد أول وزير التموين، إلى ان عدد الصوامع إلى 75 صومعة، ونسبة الفاقد أصبحت 3% بعد أن كانت تصل إلى 15%..





ولفت إلى أن مصر تعد أكبر دولة على مستوى العالم لديها احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، حيث يوجد لدينا مخزون يكفي لنحو 6 أشهر، مضيفًا أن هناك توجيها جديدا بإعادة شركتي "قها وإدفينا" للتصنيع والتصدير، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث سيتم العمل على رفع كفاءتهم، معقبا: "الدول العربية كانت تحرص على استيراد منتجات قها وإدفينا".



