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صالح جمعة يقترب من العودة لتدريبات سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 12:13 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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اقترب صالح جمعة لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد إصابته بشد في السمنة. 

وعانى صالح جمعة من شد في عضلة السمنة عقب مباراة أسوان قبل التوقف الحالي للدوري الممتاز، وأجرى آشعة أثبتت إصابته بشد في السمنة، غاب بسببها عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الماضية. 

وخضع اللاعب لجلسات علاج طبيعي خلال الفترة الأخيرة تحت إشراف طبيب التأهيل بالفريق، واقترب من التعافي والمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا ينتظم في معسكر مغلق لمدة ٧ أيام بأحد فنادق القاهرة قبل مباراة الأهلي المقرر لها ٥ أغسطس القادم بالدوري الممتاز.

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