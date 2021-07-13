وزيرة الصحة تكشف الموعد المتوقع للموجة الرابعة من كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك توقعات ببدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا خلال نهاية شهر سبتمبر أو مطلع أكتوبر المقبل.



وأكدت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن هناك انخفاض كبير في عدد حالات الإصابة والوفيات، منوهة بأنهم يستهدفون التوسع في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا وخاصة الفئات الأكثر عرضة لتداعيات الإصابة، وذلك تحسبا لتعرض مصر لموجة رابعة من الكورونا.



وكشفت وزيرة الصحة، أن هناك 7 مستشفيات فقط يتم العمل فيها لعزل لكورونا، منوهة بأن هناك محافظات سجلت صفر إصابات، وكذلك هناك محافظات سجلت صفر وفيات.

