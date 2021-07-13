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"داري على شمعتك تقيد".. مى حلمي ترفض الإفصاح عن شريك حياتها الجديد

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة مى حلمى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى تعلن فيها عن قرب موعد زواجها.

وقالت مى حلمى: "يا رب أشوف كل الناس فرحانة أدى"، كما نشرت مقطع من فيديو في لقائها ببرنامج "Trending" حين تحدثت عن ارتباطها عاطفيا، ووقتها ردت "احتمال"، علقت على ذلك المقطع وكتبت: "بقى أكيد".

وتابعت: "مش عاوزاكم تزعلوا مني عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي أو هو مين وإزاي وفين".

واختتمت مى حلمى: "يكفي أنني شاركتكم فرحتي من قلبي، ولكن اتعلمت داري على شمعتك تقيد، بس أوعدكم أول ما يجي الوقت المناسب هتفرحوا".

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