"داري على شمعتك تقيد".. مى حلمي ترفض الإفصاح عن شريك حياتها الجديد





شاركت الفنانة مى حلمى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى تعلن فيها عن قرب موعد زواجها.وقالت مى حلمى: "يا رب أشوف كل الناس فرحانة أدى"، كما نشرت مقطع من فيديو في لقائها ببرنامج "Trending" حين تحدثت عن ارتباطها عاطفيا، ووقتها ردت "احتمال"، علقت على ذلك المقطع وكتبت: "بقى أكيد".وتابعت: "مش عاوزاكم تزعلوا مني عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي أو هو مين وإزاي وفين".واختتمت مى حلمى: "يكفي أنني شاركتكم فرحتي من قلبي، ولكن اتعلمت داري على شمعتك تقيد، بس أوعدكم أول ما يجي الوقت المناسب هتفرحوا".