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موقف ساوثجيت من الاستمرار مع منتخب إنجلترا

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
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يتمتع مدرب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم غاريث ساوثغيت، بحس جيد للحكم على الحالة المزاجية وتجنب الوقوع في الفخاخ التي وقع فيها بعض أسلافه.

وبينما ما زالت جماهير إنجلترا تتجرع مرارة الهزيمة بركلات الترجيح أمام إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا 2020 الأحد، نجحت المهارة السياسية لساوثغيت في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين.

وتسببت قرارات ساوثغيت خلال المباراة واختياراته لمنفذي ركلات الترجيح وتغييراته المتأخرة وخططه في الهزيمة وبدلاً من الدفاع عن اختياراته بحدة فضل المدرب الإنجليزي الحديث عن طبيعة تلك اللحظات.

وقال "كمدرب يجب أن تتقبل الخضوع لنقد مشدد. استفدنا من المديح خلال البطولة. هناك الكثير سيقال بعد المباراة ويجب تقبل التحليل عندما لا تسير الأمور على ما يرام.
"نتخذ مئات القرارات كل يوم خلال البطولة. سيحالفك الصواب في بعضها وستخطئ في البعض الآخر. يجب أن يكون الصواب أكثر من الخطأ. لذا أتحمل المسؤولية وأتقبل الانتقادات. يجب تحمل ذلك".

وأضاف "إذا كانت كل قراراتي خاطئة بالأمس، حسنا هذا هو الوضع. يجب علي التعايش مع ذلك".
ورفض ساوثغيت التعهد بشأن بقائه في منصبه وهو الأمر الذي ربما يزعج بعض منتقديه وأشار إلى أنه بحاجة "للوقت للتفكير في الأمر".

لكنه أيضاً لم يتحدث صراحة عن عدم قيادة الفريق في تصفيات كأس العالم والتي تنطلق في سبتمبر (أيلول).
ومن المتوقع أن يستمر المدرب مع المواهب الموجودة في المنتخب، لكن الدعم من المحللين ربما يتحول إلى نبرة انتقادات الآن.

وكان غاري لينيكر، مهاجم إنجلترا السابق والمقدم بهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) حالياً، أول من تحدث عن الأمور التي يجب على ساوثجيت تغييرها.

وتابع "أعتقد أنه من أجل المضي قدماً يجب على إنجلترا أن تلعب بشكل هجومي أكبر. يجب التحلي بالشجاعة عند الاستحواذ على الكرة والتقدم للهجوم. نملك المواهب الهجومية التي تخيف الفرق الأخرى، في الوقت الحالي يبدو أننا خائفون من إطلاق الحرية لهذه الموهبة".

ودخلت إنجلترا البطولة بوجود العديد من المهاجمين الشبان مثل جيدون سانشو وماركوس راشفورد وجاك غريليش وفيل فودن لكنهم لم يحصلوا على الفرصة الدائمة.

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