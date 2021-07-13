مختار نوح: جماعة الإخوان الإرهابية انتهت بنسبة %90

قال مختار نوح، المفكر الإسلامي، القيادي الأسبق بجماعة الإخوان المسلمين، إن العدد التنازلي لبقاء الإخوان المسلمين في مصر، بدأ منذ تولى الرئيس المعزول محمد مرسي السلطة، لافتا إلى أن الجماعة الإرهابية انتهت بنسبة 90%، ويرجع الفضل في ذلك إلى الشعب المصري.





وتابع "نوح"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم": مساء الاثنين، أنه ندم كثيرًا على انضمامه للجماعة الإرهابية في السابق، معقبًا: "ندمت كثيرا على كل يوم قضيته في هذا التنظيم، وأشعر بأنني مدين للشعب المصري".



