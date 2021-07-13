Advertisements

مختار نوح: جماعة الإخوان الإرهابية انتهت بنسبة %90

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:54 ص
مختار نوح
مختار نوح
كساب أحمد
Advertisements
قال مختار نوح، المفكر الإسلامي، القيادي الأسبق بجماعة الإخوان المسلمين، إن العدد التنازلي لبقاء الإخوان المسلمين في مصر، بدأ منذ تولى الرئيس المعزول محمد مرسي السلطة، لافتا إلى أن الجماعة الإرهابية انتهت بنسبة 90%، ويرجع الفضل في ذلك إلى الشعب المصري.

وتابع "نوح"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم": مساء الاثنين، أنه ندم كثيرًا على انضمامه للجماعة الإرهابية في السابق، معقبًا: "ندمت كثيرا على كل يوم قضيته في هذا التنظيم، وأشعر بأنني مدين للشعب المصري".

وأضاف: "التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية يعاني من مشاكل داخلية وفضائح متنوعة، وهناك منتمون للتنظيم الدولي إمكانياتهم ضعيفة، ولذلك أتساءل دائمًا، هل هذا التنظيم كان سببا فى وصول الدولة إلى المرحلة التى شهدتها من أحداث أثناء ثورة يناير؟".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الإرهاب الإخوان

أخبار تهمك

"صفر إصابات ووفيات".. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن كورونا بالمحافظات

منذ حوالي 3 ساعات

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى.. وشرط استمرار فتح المساجد

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - ريال مدريد يخطف نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام كايزر تشيفز

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

منذ حوالي 9 ساعات

تنبيه عاجل من مستشار الرئيس: احذروا السلالات المتحورة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صور ترصد لحظة غرق شقيق رامي صبري

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب المقاتل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

منذ أقل من ساعتين

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

بأمر من موسيماني.. ثنائي الأهلي خارج حسابات نهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

مختار نوح: "مرسي" أرسل عناصر إرهابية إلى سوريا

الليلة.. مختار نوح ضيف محمد الباز على "90 دقيقة"

مختار نوح: الإخوان بيقتلوا بعض في ليبيا وسوريا

مختار نوح: محمود عزت المرشد الحقيقي للإخوان منذ 1995 (فيديو)

باحث: "محمد ناصر يحتضر.. ومحمود عزت وتليمة أغبى عناصر الإخوان"

الأعلى للشؤون الإسلامية: الإرهابية لا تتقبل فكرة إلقاء القبض على محمود عزت (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:19 ص

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

07:51 م

عاجل - ريال مدريد يخطف نجم برشلونة

10:55 م

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

06:01 م

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

09:35 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي