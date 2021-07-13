بدر حامد: طارق يحيي مستمر مع الزمالك









أكد بدر حامد مدير قطاعات الكرة بنادي الزمالك أن مهام منصبه تتمثل في اختيار مدربي لكل القطاعات بالنادي في الفترة المقبلة.





وأوضح يحيي في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" أن طارق يحيي مستمر في النادي ولم يرحل.





وواصل :"ما حدث هو تغيير مناصب بيني وبين طارق يحيي، طارق يتولى حاليًا منصب مدير قطاع الناشئين ومنصبي هو مدير قطاع الكرة".





وأكمل :"سيتم تعيين أحمد الشاذلي وسيتولى تدريب إحدى فرق القطاعات، بجانب محمد مصطفى ممس وأحمد عبد الرؤوف وعامر صبري".