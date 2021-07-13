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"الأوقاف": قصر صلاة عيد الأضحى على هذه المساجد فقط

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 08:34 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، قائلاً: "صلاة العيد ستكون في المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط، وعلى المصليين ارتداء الكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخص، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي الموجودة داخل المساجد".

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن المصلي عليه أن يخرج من منزله متوضئًا، خاصة وأن دورات المياه ما زالت مغلقة، وفتح المسجد سيكون قبل صلاة العيد بـ10 دقائق، ولذلك على المواطن أن يخرج من منزله مبكرًا، حتى لا يحدث تزاحم أمام المسجد

وشدد على ضرورة الانصراف من المسجد بهدوء، وعدم إحداث أي زحام أمام الأبواب، مشيرًا إلى أن مدة التكبير لن تزيد عن 7 دقائق، ومدة خطبة الجمعة لا تزيد عن 10 دقائق، مشددًا على ضرورة عدم اصطحاب الأطفال في الصلاة، وعلى الجميع أن يلتزم بهذه الإجراءات من أجل أن تبقى المساجد مفتوحة.

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ضوابط صلاة عيد الأضحى ضوابط صلاة العيد

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