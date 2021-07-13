بسبب المقاتل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

يعيش محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول بالنادي الأهلي، حالة من القلق، خلال الفترة الحالية، بعد عودته من الإصابة التي ضربته خلال الفترة الماضية في العضلة الأمامية، التي تعرض لها في مباراة نهضة بركان المغربي، في السوبر الأفريقي الذي أقيم في قطر 28 مايو الماضي، وغاب على إثرها في العديد من المباريات الهامة، أبرزها مباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بجانب لقاء بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.





وتأتي حالة القلق التي يعيشها محمد هاني، خوفًا على مكانه في التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي يخوضه المارد الأحمر أمام فريق كايزر تشيفز، السبت المقبل بالمغرب.





ويخشى محمد هاني الجلوس على دكة البدلاء في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لحساب أكرم توفيق الذي يُقدم مستوى أكثر من رائع في مركز الظهير الأيمن خلال الفترة الماضية، ونال ثقة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في الفترة الأخيرة، ونجح في حجز مكان في التشكيل الأساسي.





وتصب المؤشرات في الوقت الحالي تجاه أكرم توفيق، للمشاركة في التشكيل الأساسي للأهلي ضد كايز تشيفز الجنوب أفريقي، خاصة أن الأخير يشارك في الفترة الماضية بشكل أساسي، ويؤدي بشكل جيد للغاية، ونال ثقة المدير الفني الجنوب أفريقي، وأصبح أحد أوراقه الأساسية.



