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دبلوماسي سابق يكشف خطوات مصر المقبلة لحل أزمة السد الإثيوبي

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 09:05 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشفت السفيرة منى عمر، مساعد وزيرة الخارجية، سبب فضل مفاوضات السد الإثيوبي في البداية، قائلة: "الرئيس السوداني السابق عمر البشير هو من عطل مصر عن تحقيق أي تقدم في مفاوضات السد الإثيوبي، خاصة وأن الخرطوم كانت تساند إثيوبيا ضد مصر".

وتابعت "عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن التنسيق المصري السوداني بدأ متأخرًا نتيجة الموقف السابق للقيادة السودانية، مضيفة أن التحركات المصرية السودانية الراهنة تأخرت بشكل كبير، ولكنها أفضل من عدم اتخاذ موقف.

ولفتت، إلى أن اجتماع مجلس الأمن لبحث مشكلة السد الإثيوبي لم يكن نهاية المطاف، خاصة وأن هذا الاجتماع انتهى بالمزيد من التحرك الدبلوماسي على المستوى الدولي، متابعة: "مش عايزين نندم على تأخر اتخاذ هذه الخطوات.. هتفيد بإيه يا ندم، المهم اللي إحنا اتحركنا".

واختتم بالقول إن إثيوبيا إذا لم تتمثل للضغط الدولي، فستكون دولة مارقة، لا تحترم القوانين الدولية بالنسبة لدول العالم، متوقعة أن يحدث حلحلة في الموقف الإثيوبي الفترة المقبلة.

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مفاوضات السد الإثيوبي السد الإثيوبي

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