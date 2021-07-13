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رسميا.. سعد فاروق مديرا فنيا لمنتخب السويس

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 12:49 ص
بوابة الفجر
محمود ابو الليل
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رسميا انتهى منذ قليل تعاقد نادى منتخب السويس برئاسة محمد هلال مع سعد فاروق المدير الفنى السابق لنادى سيراميكا كليوباترا، ليقود الفريق في الموسم الكروى الجديد بدورى القسم الثانى.

وقد استقرت لجنة الكرة على سعد فاروق مدير فنى للفريق بعد مفاوضات تمت بين الطرفين خلال الأيام الماضية انتهت بالاتفاق على كافة الأمور، ويتبقي فقط كتابة العقود.


وجاء ذلك التعاقد في حضور لجنة الكرة المكونه من، محمد هلال رئيس اللجنة، ومصطفي هنداوى وأحمد متولى وأحمد العدوى أعضاء اللجنة، وسعد فاروق المدير الفنى وسعيد طنطاوى وكيله.

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