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مفاجأة صادمة بشأن موقف 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري من علاج الإدمان

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 09:11 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن هناك 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري للدولة تقدموا للعلاج من الإدمان خلال الشهرين الماضيين، وهو ما يشير إلى وجود تفاعل وثقة وطمأنينة بين مرضى الإدمان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
وأشار "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن مصر طورت مراكز الإدمان، حيث وصل عدد المراكز العلاجية إلى 26 مركز على مستوى 17 محافظة، منوها بأن قانون فصل الموظف المتعاطي كان دافعا للموظف المتعاطي للتقدم لتلقي العلاج خشية أن يقع تحت طائلة القانون.
وشدد على ضرورة أن من سيوضع أحد أقاربه في مصحة خاصة لعلاج الإدمان أن يتأكد من أنها مرخصة، حيث أنه يحدث بها كوارث، والعاملين بها يكونوا غير مؤهلين، مؤكدا أن كافة الخدمات التي يقدمها الصندوق مجانية والعلاج يكون في سرية تامة.

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