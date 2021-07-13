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عادل حمودة يكشف كواليس حوار أجراه مع الراحلة جيهان السادات

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:06 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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روى الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، كواليس الحوار الذي أجراه مع الراحلة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقال "حمودة" خلال حواره ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الإثنين إن هذا الحوار كان في لندن يوم 2 نوفمبر 2015، وفي أول نوفمبر من كل عام هناك دائما تظاهرات حادة في لندن من الطلاب وأولياء الأمور مطالبين تخفيض المصروفات، حيث تغلق الشوارع تماما.

وأضاف الكاتب الصحفي أن في هذا الوقت كانت سيارة سيدة جيهان السادات يجب أن تذهب للبرلمان في وقت محدد رغم المظاهرات، ولأول مرة نجد أن عمدة العاصمة وافق على مرور السيارة نوعا من التقدير لها، وهو اضطر للمشي 5 كيلو في الزحام حتى يصل للبرلمان.

وتابع رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر أنه على بوابة البرلمان كان هناك اثنين من اللوردات يدور حوار حول الرئيس أنور السادات، وإيضا عن أحداث صعود العنف من التنظيمات الإرهابية خاصة تنظيم داعش، منوها بأن جيهان السادات تحدثت بذكاء أن كل التنظيمات الدينية مهما كان اسمها وفعلها هي في النهاية خرجت من شجرة خبيثة اسمها الإخوان المسلمين، وعندما وجدت البعض يتحدث لماذا لا يضم الإخوان المسلمين في استيعاب الحياة السياسية بمصر كان ردها أنها مندهشة لهذا السؤال لأن كثير من شباب إنجلترا وأوروبا تجاه للعراق لينضم لتنظيم داعش وقبل عودته اسقطت الحكومة البريطانية الجنسية عن هؤلاء الشبان رغم أنهم لم يرتكبوا عنف أو جريمة.

وأشار رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر إلى أن ثاني يوم أجرى الحوار مع الراحلة جيهان السادات، مشيرا إلى أنها سيدة ساحرة قوية وهادئة ولديها قدرة على تقريب البعيد، وتقنع الخصوم أن يكونوا أصدقاء أو تحد من خصوميتهم.

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عادل حمودة جيهان السادات بوابة الفجر الفجر

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