Advertisements

تامر حسني يفاجئ الجمهور بأغنية "كوكب تاني" لمدحت صالح ضمن مشروع غنائي جديد

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:24 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

أعلن النجم تامر حسني عن غنائه "كوكب تاني"  الشهيرة للمطرب الكبير مدحت صالح وذلك ضمن مشروع لإحياء الأغاني القديمة التي تعلم منها الكثير في بدايته بعالم الفن.

وتألق تامر حسني أثناء إلقاءه الأغنية أثناء استضافته في حلقة خاصة من برنامج "الحكاية" والمذاع على قناة "mbc مصر" للإعلامي عمرو أديب.

وكشف تامر حسني أيضا من خلال حلقة البرنامج عن غنائه لأغنية "عارفة" للمطرب علي الحجار ضمن مشروع "الكفر" والذي يغني من خلاله عدد من الأغاني القديمة ليحييها من جديد.

وجاء ذلك عقب غنائه أغنية "نسيانك صعب اكيد" للمطرب هاني شاكر وكشف عن ثناء "شاكر" عليه عقب ذلك حيث احتفظ بأصل الأغنية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو آديب الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

بأمر من موسيماني.. ثنائي الأهلي خارج حسابات نهائي إفريقيا

منذ 43 دقيقة

تنبيه عاجل من مستشار الرئيس: احذروا السلالات المتحورة (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. صور ترصد لحظة غرق شقيق رامي صبري

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - ريال مدريد يخطف نجم برشلونة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل من الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى.. وشرط استمرار فتح المساجد

منذ حوالي 3 ساعات

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب المقاتل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ ساعة و 6 دقيقة

"صفر إصابات ووفيات".. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن كورونا بالمحافظات

منذ ساعتين

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

جنات تبكي على الهواء بعد أدائها هذه الأغنية

هاني شاكر يختتم جولته في أمريكا بأضخم حفلات مسرح السيفيك سنتر (صور)

هاني شاكر يتألق في حفله بموسم الرياض

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل ديو لهاني شاكر وريهام عبدالحكيم

غناها هاني شاكر في الأوبرا.. عمر كمال يغني أغنيته "أبويا"

هاني شاكر يشيد بإحساس تامر حسني بعد غنائه "نسيانك صعب أكيد"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:19 ص

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

تنبيه عاجل من مستشار الرئيس: احذروا السلالات المتحورة (فيديو)

12:16 ص

عاجل - ريال مدريد يخطف نجم برشلونة

10:55 م

بأمر من موسيماني.. ثنائي الأهلي خارج حسابات نهائي إفريقيا

01:01 ص

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

07:51 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي