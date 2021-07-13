تامر حسني يفاجئ الجمهور بأغنية "كوكب تاني" لمدحت صالح ضمن مشروع غنائي جديد





أعلن النجم تامر حسني عن غنائه "كوكب تاني" الشهيرة للمطرب الكبير مدحت صالح وذلك ضمن مشروع لإحياء الأغاني القديمة التي تعلم منها الكثير في بدايته بعالم الفن.وتألق تامر حسني أثناء إلقاءه الأغنية أثناء استضافته في حلقة خاصة من برنامج "الحكاية" والمذاع على قناة "mbc مصر" للإعلامي عمرو أديب.وكشف تامر حسني أيضا من خلال حلقة البرنامج عن غنائه لأغنية "عارفة" للمطرب علي الحجار ضمن مشروع "الكفر" والذي يغني من خلاله عدد من الأغاني القديمة ليحييها من جديد.وجاء ذلك عقب غنائه أغنية "نسيانك صعب اكيد" للمطرب هاني شاكر وكشف عن ثناء "شاكر" عليه عقب ذلك حيث احتفظ بأصل الأغنية.