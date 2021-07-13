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أحمد كريمة: توزيع الأضحية على المسيحيين جائز شرعًا
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 03:41 ص
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامة الأزهر الشريف، إن اعطاء الأضحية لأهل الكتاب من الجيران جائز شرعًا، فإن كان الجار في حاجة فتعتبر صدقة، وان لم يكن في حاجة فهدية.
وتابع "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الاثنين: "ليس ريائًا ولا مفاخرة، هذا ما أصنعه في محل إقامتي مع جيراني المسيحيين عند ذبح الأضحية"
ولفت إلى القول بأن جائحة كورونا حدثت بسبب المعاصي عبارة عن كلام فارغ، مشددًا على ضرورة اصدار تشريع قانوني يمنع ممارسة الدعوة إلا من خلال دعاة الأزهر والأوقاف.
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