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بأمر من موسيماني.. ثنائي الأهلي خارج حسابات نهائي إفريقيا

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:01 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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اتفق مسئولو الأهلي مع اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب على ترتيبات سفر اللاعبين الستة للقائمة التي ستخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية، في طوكيو.

أشار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى أنه تم التنسيق بين الجانبين على سفر الرباعي محمد الشناوي، أكرم توفيق، صلاح محسن وطاهر من المغرب إلى طوكيو مباشرة.

وسيأتي ذلك بعد انتهاء مشاركتهم في مباراة كايزر تشيفز، يوم السبت المقبل، في نهائي دوري الأبطال.

أما الثنائي أحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر سوف يتوجهان إلى طوكيو مع بعثة المنتخب الأولمبي، ما يعني أن هذا الثنائي سيكون خارج حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في المباراة النهائية.

ويخوض المنتخب الأولمبي منافسات كرة القدم ضمن مجموعة قوية تضم الأرجنتين، إسبانيا وأستراليا.

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