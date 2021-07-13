نجم برشلونة مطلوب في الدوري الفرنسي

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني دخل دائرة اهتمامات أحد الأندية الفرنسية التي ترغب في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن أولمبيك مارسيليا الفرنسي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع كوتينيو، حيث يسعى مسئولو النادي الفرنسي لاستغلال علاقتهم الممتازة التي تربطهم ببرشلونة من أجل محاولة التعاقد مع النجم البرازيلي.





وألمحت الصحيفة الفرنسية أن عملية انضمام كوتينيو إلى مارسيليا معقدة بسبب الراتب الذي يحصل عليه النجم البرازيلي، حيث يبحث النادي الفرنسي عن راعٍ يسمح له بإجراء هذه الصفقة.





وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن برشلونة يرغب في بيع كوتينيو بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها ومع حاجة النادي الكتالوني لتوفير الأموال تحديدًا وأن بيع كوتينيو سيسمح للبارسا بتوفير أكثر من 50 مليون يورو من فاتورة الأجور.





وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن كوتينيو اقترب من العودة إلى الملاعب، حيث أنه دخل مرحلة التعافي من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن معظم مباريات الفريق في الموسم الماضي.



