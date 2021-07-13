Advertisements

نجم برشلونة مطلوب في الدوري الفرنسي

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:05 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني دخل دائرة اهتمامات أحد الأندية الفرنسية التي ترغب في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن أولمبيك مارسيليا الفرنسي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع كوتينيو، حيث يسعى مسئولو النادي الفرنسي لاستغلال علاقتهم الممتازة التي تربطهم ببرشلونة من أجل محاولة التعاقد مع النجم البرازيلي.

وألمحت الصحيفة الفرنسية أن عملية انضمام كوتينيو إلى مارسيليا معقدة بسبب الراتب الذي يحصل عليه النجم البرازيلي، حيث يبحث النادي الفرنسي عن راعٍ يسمح له بإجراء هذه الصفقة.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن برشلونة يرغب في بيع كوتينيو بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها ومع حاجة النادي الكتالوني لتوفير الأموال تحديدًا وأن بيع كوتينيو سيسمح للبارسا بتوفير أكثر من 50 مليون يورو من فاتورة الأجور.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن كوتينيو اقترب من العودة إلى الملاعب، حيث أنه دخل مرحلة التعافي من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن معظم مباريات الفريق في الموسم الماضي.

أخبار تهمك

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. صور ترصد لحظة غرق شقيق رامي صبري

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل - ريال مدريد يخطف نجم برشلونة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ حوالي 10 ساعة

تنبيه عاجل من مستشار الرئيس: احذروا السلالات المتحورة (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بأمر من موسيماني.. ثنائي الأهلي خارج حسابات نهائي إفريقيا

منذ 43 دقيقة

"صفر إصابات ووفيات".. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن كورونا بالمحافظات

منذ أقل من ساعتين

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب المقاتل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ ساعة و 6 دقيقة

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى.. وشرط استمرار فتح المساجد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:19 ص

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

تنبيه عاجل من مستشار الرئيس: احذروا السلالات المتحورة (فيديو)

12:16 ص

عاجل - ريال مدريد يخطف نجم برشلونة

10:55 م

بأمر من موسيماني.. ثنائي الأهلي خارج حسابات نهائي إفريقيا

01:01 ص

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

07:51 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي