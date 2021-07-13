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تقترب من 10 ملايين دولار.. مفاجأة حول إيرادات "مش أنا" لتامر حسني

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:19 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف محمد نقرو الموزع الدولي للأفلام العربية عن إيرادات فيلم "مش أنا" في الدول العربية وذلك عقب عرضه بدور عرض السينمات والتي بلغت 8 مليون دولار.

ووجه "نقرو" من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" المذاع على "mbc مصر" الشكر للمستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، لمساندته صناع العمل لتصوير مشاهدهم في الرياض.

وعبر تامر حسني عن سعادته الشديدة لثناء محمد نقرو عليه كما هنأه بحصوله على جائزة هامة من خلال مهرجان كان العالمي.

وحقق النجم تامر حسني نجاحا كبيرا من خلال فيلم "مش أنا" لك عقب عرضه بدور عرض السينمات.

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