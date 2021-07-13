وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة إلى أولياء أمور الثانوية العامة بسبب الامتحانات

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد تقيس مستوى الطالب بصورة حقيقية، خيث أن هدف الامتحان هو فرز مستويات الطلاب.



وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن المجاميع المرتفعة التي كان يحصل عليها الطلاب كانت ظلم لهم، ولا تعبر بدقة عن مستواهم، معتبرا أن المستوى الذي كان يظهر عليه الطالب حتى دخوله مرحلة الثانوية العامة حاليا لم يكن حقيقيا.



ووجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة إلى الطلاب وأولياء الأمور، "كل الطلاب اللي بيمتحنوا هيملوا مقاعد الكليات.. مفيش اختلاف".

