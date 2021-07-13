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اليوم.. صناع وأبطال "العارف" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:50 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحتفل اليوم الموافق الثلاثاء، صناع وأبطال فيلم العارف، للنجم أحمد عز، بالعرض الخاص والأول للعمل، في أحد مولات التجمع الخامس، على أن ينطلق الفيلم في جميع دور العرض بدءا من غدٍ، الأربعاء؛ للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائى.

ويعد فيلم "العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

يذكر أن فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز

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