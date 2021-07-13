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ميدو يشن هجومًا قويًا على أحمد مجاهد بسبب الزمالك

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:31 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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شن الإعلامي أحمد حسام ميدو، هجوماً عنيفًا ضد أحمد مجاهد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بسبب نادي الزمالك.

الاتحاد المصري لكرة القدم، كان قد أعلن عن موعد مباراة الزمالك وأسوان في كأس مصر، وهو ما أعترضت عليه إدارة الأبيض، نظرًا لضغط جدول الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الزمالك لم يعترض على جدول مسابقة الدوري العام، ولكن الاعتراض على الموعد غير المفهوم للقاء أسوان، في كأس مصر، الذي تم وضعه وسط مباريات الدوري وهو ما ضغط الفريق.

وتابع، "جميع قرارات الكرة المصرية يأخذها شخص واحد فقط وهو أحمد مجاهد، ولم أر في حياتي الهرجلة التي يدار بها نظام المسابقات في مصر في التوقيت الحالي".

وأكد أن الدوري المصري صاحب تاريخ كبير في الشرق الأوسط، وما يحدث من قرارات عجيبة من اتحاد الكرة في الوقت الحالي، يقلل من قيمته بشكل كبير.

وتساءل، "هل يعقل أن يخرج رئيس اتحاد الكرة ليقول أنه وضع موعد لقاء أسوان في وسط مباريات الدوري ليضغط الزمالك مثلما يتم ضغط الأهلي، هل يوجد مثل هذا الكلام في كرة القدم؟، فالأهلي هو من وافق علي خوض مواجهاته خلال الأولمبياد، فما هو ذنب الزمالك ليتم ضغط مبارياته؟".

وأشار، "تصريح أحمد مجاهد عن وضع مباراة أسوان وسط مباريات الدوري لضغط الزمالك مثل الأهلي يشعرني أننا هواة، ونلعب في دورة رمضانية، يجب أن تتعلموا ما يصح أن يقال وما لا يصح قبل الخروج بمثل تلك التصريحات".

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