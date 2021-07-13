بدر حامد: اتحاد الكرة "نام" على بطولة 1999.. وإحنا اعتبرنا نفسنا فوزنا بها

أكد بدر حامد مدير قطاع الكرة بنادي الزمالك أن اتحاد الكرة المصري "نام" على بطولة 1999 ولم يتم الإعلان عن البطل حتى الآن.





وأوضح حامد في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" أن الزمالك اعتبر أنه الفائز في البطولة بغض النظر عن قرار الاتحاد المصري.





وأكمل :"باللوائح والقوانين سنجد أن الزمالك هو البطل في الموسم المنصرم".





وأضاف :"سيد نيمار أحد أهم المواهب في قطاع الناشئين وتم تصعيده للفريق الأول وكارتيرون بيجهزه للاعتماد عليه".



