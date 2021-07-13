برشلونة يحسم موقفه من رحيل جريزمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي أنطوان جريزمان نجم هجوم برشلونة الإسباني ارتبط بالعودة إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية خاصة في ظل رغبة البرسا في تخفيض فاتورة الأجور.





وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن تقارير صحفية كانت قد زعمت أن برشلونة وأتلتيكو مدريد يخططان لإجراء صفقة تبادلية بموجبها يعود جريزمان إلى أتلتيكو مدريد بينما ينتقل ساؤول نجويز إلى برشلونة.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لا يفضل عودة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد للعديد من الأسباب.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لا يرغب في إرتكاب نفس الخطأ الذي ارتكبه عندما وافق على انتقال لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد الذي يعتبر منافس مباشر له.



