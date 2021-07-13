Advertisements

عادل حمودة: جيهان السادات لعبت دورا كبيرا في عملية السلام

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الجنازة العسكرية لجيهان السادات هي التكريم الأعلى لها وهي تستحق وسام الكمال ودفنها بجانب زوجها الرئيس الراحل أنور السادات هو التكريم الحقيقي لها.

وأضاف "حمودة" خلال حواره ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الإثنين أن وسام الكمال الذي منح للسيدة جيهان السادات تستحقه وهو إضافة للتكريمات السابقة، مشيرا إلى أنها لعبت دورا كبيرا ومهم جدا في عملية السلام والأزمات التي حدثت بين القاهرة وواشنطن.

وتابع رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر: "جيهان السادات كانت بالنسبة للعالم متميزة جدا، وحتى الحكومات أحيانا كانوا يستمعون لها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عادل حمودة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تنبيه عاجل من مستشار الرئيس: احذروا السلالات المتحورة (فيديو)

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - ريال مدريد يخطف نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى.. وشرط استمرار فتح المساجد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

منذ حوالي 9 ساعات

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر من موسيماني.. ثنائي الأهلي خارج حسابات نهائي إفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب المقاتل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ أقل من ساعتين

"صفر إصابات ووفيات".. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن كورونا بالمحافظات

منذ ساعتين و 45 دقيقة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صور ترصد لحظة غرق شقيق رامي صبري

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

عادل حمودة: السادات حمل معه أشرطة فريد الأطرش أثناء الذهاب إلى كامب ديفيد (فيديو)

نصيف قزمان ينعى جيهان السادات

عادل حمودة ينعى جيهان السادات.. ويقدم التعازي لأسرتها

مصطفى ثابت ينعى جيهان السادات قرينة بطل السلم والحرب

عاجل.. الرئيس السيسي يغادر النصب التذكاري بعد قراءة الفاتحة للسيدة جيهان السادات

عادل حمودة يكشف كواليس حوار أجراه مع الراحلة جيهان السادات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:19 ص

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

عاجل - ريال مدريد يخطف نجم برشلونة

10:55 م

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

07:51 م

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

09:35 م

تنبيه عاجل من مستشار الرئيس: احذروا السلالات المتحورة (فيديو)

12:16 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي