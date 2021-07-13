عادل حمودة: جيهان السادات لعبت دورا كبيرا في عملية السلام

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الجنازة العسكرية لجيهان السادات هي التكريم الأعلى لها وهي تستحق وسام الكمال ودفنها بجانب زوجها الرئيس الراحل أنور السادات هو التكريم الحقيقي لها.



وأضاف "حمودة" خلال حواره ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الإثنين أن وسام الكمال الذي منح للسيدة جيهان السادات تستحقه وهو إضافة للتكريمات السابقة، مشيرا إلى أنها لعبت دورا كبيرا ومهم جدا في عملية السلام والأزمات التي حدثت بين القاهرة وواشنطن.



وتابع رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر: "جيهان السادات كانت بالنسبة للعالم متميزة جدا، وحتى الحكومات أحيانا كانوا يستمعون لها".

