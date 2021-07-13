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عادل حمودة: جيهان السادات كانت ساحرة قوية وهادئة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 04:05 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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وصف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، السيدة جيهان السادات بأنها سيدة ساحرة قوية وهادئة ولديها قدرة على تقريب البعيد، وتقنع الخصوم أن يكونوا أصدقاء أو تحد من خصومتهم؛ وهذا الدور الذي لعبته ما بين الأكاديمين والسياسيين والصحفيين والرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الإثنين أن تلرئيس الراحل أنور السادات كان لديه حدة نتيجة الضغوط والتحولات السياسية التي جرت في وقته ولكن جيهان السادات كانت العنصر الملطف بين الجامعات السياسية المختلفة.

وتابع: "نتعجب أن هذه السيدة الأنيقة التي تتحدث اللغة الإنجليزية ببراعة ودخلت الجامعة في سن الأربعين وحصلت على الدكتوراه ودرست في الجامعات، نكتشف أنها سيدة مصرية تماما، موضحا أنها عندما تتحدث تقول: "أنا ست من مصر".

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