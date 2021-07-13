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مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام كايزر تشيفز

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:03 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن التشكيل المتوقع الذي سيبدأ به الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة كايزر تشيفز، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح ميدو أنه من المتوقع أن يدخل الأهلي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى.. محمد الشناوي

في خط الوسط.. أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

في خط الوسط.. حمدي فتحي.. اليو ديانج، عمرو السولية

في الهجوم.. حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، محمد شريف

جدير بالذكر أن الأهلي سيلاقي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالمغرب، يوم السبت المقبل الموافق السابع عشر من شهر يوليو الجاري.

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