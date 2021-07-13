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يوفنتوس يحسم مصير كيليني

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:06 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي حسم مصير نجم الفريق الإيطالي جورجيو كيليني في الموسم المقبل.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن يوفنتوس يستعد للإعلان الرسمي عن تجديد عقد نجم دفاعه كيليني الذي انتهى عقده مع السيدة العجوز في 30 يونيو الماضي.

وأفاد فابريزيو رومانو بأن يوفنتوس سيجدد عقد كيليني حتى صيف 2022 وسيعلن عن ذلك في الأسبوع المقبل.

وتوج كيليني ببطولة كأس أمم أوروبا رفقة المنتخب الإيطالي بعد الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية.

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