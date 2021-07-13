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خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 09:23 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتوفير علاج ضمور العضلات منذ أول لحظة لرصد أول حالة مصابة مؤخرًا.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان"، مساء الإثنين، أن القيادة السياسية تخوض ملحمة قومية لمواجهة جائحة كورونا وتوفير اللقاحات المطلوبة.

وأكد مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، أنه لا يوجد وفرة عالمية حتى الآن في توفير لقاحات فيروس كورونا، موضحًا أن الدولة المصرية تسعى لتوفير لقاحات كورونا بغض النظر عن حجم التكلفة المالية المطلوبة.

وأشار إلى أن هناك فئات كثيرة في مصر تحصل على لقاح كورونا حاليًا، وأن الإقبال على التسجيل متزايد.

ونوه بأن انتشار السلالات المتحورة لفيروس كورونا في العديد من دول العالم يشكل خطورة كبيرة، لافتا إلى أن أجهزة الدولة تعمل بكل جهدها لاتخاذ الإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى توفير اللقاحات.

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