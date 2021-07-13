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ميدو: أتوقع وصول مباراة الأهلي وكايزر تشفيز لركلات الترجيح

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:27 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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تحدث الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، يوم السبت المقبل الموافق السابع عشر من شهر يوليو الجاري، في المغرب.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن صعوبة مباراة نهائي الأبطال أمام كايزر تشيفز، تكمن في سهولتها، وأثق أن الحديث حول سهولة المباراة على الأهلي يزعج موسيماني كثيرًا".

وتابع، "أتوقع نهاية مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال بالتعادل، وفوز الأهلي بركلات الترجيح".

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